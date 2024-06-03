5歲女童疑似在總站夜市走丟了，警方一攤一攤為其尋親。（中市警五分局提供／馮惠宜台中傳真）

1名5歲小女孩上周六（6月1日）在北屯區大地商場外哭著找媽媽，經熱心民眾報警，警方到場協尋，女警試圖與女童對話也推敲出其家長應是600公尺外總站夜市攤商，想再深入詢問，女童卻不斷重複「仙草」2字，幾經波折，終於有位叔叔出來和女童相認，警方才訝然發現，女童的媽媽擺遊戲攤非仙草攤。

中市警五分局松安派出所1日晚間獲報1名小女孩在北屯區大地商場外與家人走散，立即派員趕到現場，當場發現女童穿著公主紗裙獨自站在路邊哭泣，女警主動上前，溫柔地安撫著小女孩的情緒，並試圖透過聊天來推敲她家人的下落。小女孩在緊張之下，只能不斷地重複著「仙草」兩字，這讓警方誤以為她的家人在總站夜市經營某個仙草飲品攤位。

因正值用餐尖峰時段，總站夜市人潮洶湧，警方兵分兩路，1人陪同小女孩在原地等候，另2名員警則帶著小女孩的照片，一一向飲品攤商打聽，同時利用夜市廣播尋人。

而就在警方準備帶著小女孩進入夜市進一步找尋時，1名男子突然出現，小女孩立刻破涕為笑，激動地喊道：「叔叔！」，原來這名劉姓男子在夜市經營遊戲攤位，小女孩的媽媽也常帶著她在夜市擺攤，當晚客人眾多，可能大人們忙於招呼客人，一時疏忽，小女孩便走失了。

3名員警聽聞後，啼笑皆非地向劉男表示，因為小女孩只會重複「仙草」兩字，讓警方誤以為她的家人在賣仙草飲品。幸好劉男及時出現，才讓這場尋親之旅畫下句點。警方提醒家長要時刻留意孩童的動向，並特別拜託劉男記得帶小女孩喝上一杯她念念不忘的仙草飲品，以安撫她驚魂未定的心。