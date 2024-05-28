端午連續假期將至，交通部航港局將於6月7日至11日啟動海運交通疏運計畫，預計提供台灣本島與離島間9條航線，總計開航1129航次，預估可提供25萬3710人次的運能；至金馬小三通4條航線，預計開航130個航次，預估可提供3萬3140人次的運能。

為保障連假疏運期間旅運安全，航港局日前分別赴馬祖福澳港、金門水頭碼頭、屏東東港、塩埔漁港及台東富岡漁港等場站進行督檢，針對載客船舶「開航前播放或示範救生衣穿著方法」、「主機運行及排煙狀況是否正常」，以及海運客運場站「場站之消防、災害防救等公共安全及營運服務、班次時刻表及票價表中英文標示」、「是否有設置及使用無障礙岸接設備」等項目進行查察，並持續督導業者改善相關缺失、加強落實安全管理。

航港局表示，若疏運期間遇天候不佳或其他不可抗力因素，影響客船航行，要求業者應於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布，提醒民眾於連續假期出遊前，先參考氣象預報並確認最新航班動態，以利預先安排或調整行程。