天團五月天近期在北京鳥巢舉行多場演唱會，上月24日主唱阿信在台上突然表示：「我們中國人嘛，來北京一定吃烤鴨的！」引來全場歌迷歡呼，並上了微博熱搜。過去就很愛在網上潛水發言的阿信，昨(5/31)晚上打破沉默，寫下：「開放限時留言區給大家罵（要用力）」，還加上落淚符號，但稍早已刪文。

阿信過去常用社群軟體和粉絲交流分享心情，昨他現身Threads說：「第九場結束了，發一個限時文跟大家報平安；開始有一點點累，明天就是最後一場，我會努力！」，並補充：「開放限時留言區給大家罵（要用力）」，不久後刪文。他也在IG更新圖片，曬出一張自己在光影之中閉眼沉思的照片。

阿信發文報平安。（圖／翻攝自 Threads）

阿信曬出演唱會照片。（圖／翻攝自ashin_ig IG）

五月天上月在北京鳥巢舉行10場演唱會，其中5月24日那場，阿信在台上談美食，表示：「知道我們昨天在北京吃的是什麼嗎？想知道嗎？大家都叫我們去吃豆汁，我們沒吃到，但是呢，我們吃了烤鴨」，並補充說：「我們中國人嘛，來北京一定吃烤鴨的，還要吃什麼呢」，粉絲立刻發出尖叫，他驚訝問：「怎麼了，吃烤鴨不行嗎？」。

當下，五月天其他團員被拍到表情有些尷尬，但沒有多發言，隔天團員吉他手石頭（石錦航）在IG曬出黑白照片，用英文說關於5月24日，「 I am late because I was in the Time Machine.」，表示如果困在時光機中會失去自我，而離開時光機的話，則會失去部分的時間或機會，引起網友解讀並留言安慰。