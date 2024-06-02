藝人侯昌明是演藝圈著名的小氣節省王，他和老婆曾雅蘭結婚多年育有1子1女，近年在他和太太省吃儉用下終於財富自由，可以不用蠟燭多頭燒經營其他事業。侯昌明最近上節目，透露「轉性」肯買百萬名錶犒賞自己，然而當他提議要幫赴美念書的女兒買商務艙，卻被懂事的女兒一句話打槍。

侯昌明最近上《單身行不行》，表示自己年紀漸長，不僅會對未完成的夢想恐慌，也開始「轉性」，他過去是演藝圈的「省長」，最近終於開始願意點頭花錢，笑說過去被同事嫌合作5年，沒看到他請過一杯飲料，他坦言當時經濟拮据、不喜歡打腫臉充胖子，所以比較計較，等到有點積蓄後才告訴自己開始要過想過的生活、去自己想到的國家旅行。

侯昌明與曾雅蘭結婚多年。（圖／中時資料照）

侯昌明談近年轉性敢花錢（3:22起）。（影音／取自東風衛視 Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

侯昌明回憶後來花了百萬跟家人去義大利旅行，回家後不久又相約去泰國玩，而侯昌明說自己過去並不在意名錶，擁有最貴的錶款僅價值1800元台幣，最近入手了百萬名錶，不僅買給自己一只，也不忘買一只犒賞老婆，他更強調現在是在享受前半輩子努力累積的成果，認為是他應得的，而不是繼續節省，最後把錢留給孩子。

侯昌明表示近年有了積蓄後開始懂得對自己和家人好一些。（圖／中時資料照）

侯昌明接著指出，女兒遺傳到他們的性格很節省，很怕花爸媽的錢又對自己要求很嚴格，女兒先前到美國念書，因為成績不夠理想，當侯昌明提議要買商務艙，甚至是看到名牌包包給女兒時，他的千金就會語重心長打槍，認為自己「沒有資格花爸媽的錢」。近期女兒再飛紐約念大學，侯昌明又提議大家改搭商務艙，一人要價近20萬台幣，再度被女兒打槍，直言坐經濟艙就好，連豪華經濟艙也被她回絕，最後妥協買可伸腿的經濟艙第一排，太太曾雅蘭也說要陪女兒坐經濟艙，才讓孩子點頭答應。