歐洲、加拿大央行本周召開決策會議，有鑑於通膨趨穩，經濟學家認為歐央降息幾成定局，並且預估年底前還會有兩次降息，分別落在9月與12月。至於加拿大，專家認為此次例會調降利率的機率相當高。

路透在5月21日到28日調查82位經濟學家看法，全數預期歐央在6月6日的會議將調降利率1碼（25個基點）至3.75％。

近期歐洲央行官員的說法也相繼向外界透露降息在即。荷蘭央行總裁諾特（Klaas Knot）5月底指出，「不久後」採取寬鬆貨幣政策，降息暗示不言而喻。

歐央首席經濟學家雷恩（Phillip Lane）也稱，由目前的情況來看，「我們已有足夠理由降息」。歐央管理委員會成員暨法國央行總裁戴加洛表示，6月降息勢在必行，甚至不排除6月和7月連兩次降息的可能。

值得一提的是，金融市場目前押注歐央2024年只降息2次，遠低於年初預期的6次，反映經濟專家和交易商看法的落差，雖通膨出現回穩跡象，但最近薪資成長反彈，引起市場人士質疑歐洲降息速度恐怕不會那麼快。

眼看美國聯準會啟動降息時間點不斷延後，歐央接下來究竟還有多少降息空間，已是市場討論焦點。

路透訪問的82位經濟學家中，約三分之二（55位）認為歐央今年還會在9月與12月各降息1次，反觀4月調查時僅約一半的受訪者抱持此看法。

另外，路透公布對加拿大央行的調查，四分之三的經濟學家預測該央行將於6月5日宣布利率調降至4.75％。少數專家對此持不同意見，例如凱投宏觀認為應會按兵不動，到7月才會採取行動。