受北半球進入夏天駕車出遊旺季及中東地緣政治情勢趨緊繃等因素影響，國際油價上漲；中油宣布，經雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收2.6元及4元，3日凌晨零時起，汽、柴油價格皆不予調整。

中油參考零售價格維持92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升26.7元。113年累計至4月底止，中油共吸收約94.13億元。

中油表示，浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲0.51美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.041元，國內油價依公式計算漲幅為0.59％。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲2.6元及4元。

不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收2.3元及3.7元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.3元。在雙重平穩機制啟動下，汽、柴油各吸收2.6元及4元，價格皆不予調整。