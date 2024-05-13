超過60年歷史的新竹縣竹東鎮「中油資源莊冰店」，12日晚上9時30分許發生火警付之一炬，消防局在13日凌晨撲滅火勢後，鑑識人員上午到現場採證，初步排除人為因素，研判電器問題可能是起火原因，將現場開挖並訪談相關人士進做調查確認。

文化局長章宗耀表示，竹東資源莊（台灣礦業會社竹東油業所）冰店與大禮堂，地方人士提報希望登錄為歷史建築，3月文資審議委員現勘，認建築內部使用採油用的油管做為屋架，具有時代與在地產業特色，決議列冊追蹤。

章宗耀指資源莊冰店發生火警後，13日也派員會同消防局鑑識人員赴現場確認災損狀況，初步確認只有冰店受到火災影響，一起列冊追蹤的大禮堂幸未波及，將盡快安排資源莊冰店的文資評估現勘，確認其保存價值。

消防局長陳中振表示，資源莊冰店燃燒面積約300平方公尺，損失約100多萬元，火調人員到現場勘察，初步排除人為因素，發現放置4台大型製冰機的區域，燃燒相當嚴重，部分木造梁柱都碳化塌下來，電器因素可能是釀災原因。

陳中振指初步研判，員工下班時很有可能忘記關閉大型製冰機區域的電源，將進行現場開挖鑑定，同時將訪談廠長及員工製作筆錄，透過比對分析，判定可能的起火原因。

竹東中油資源莊原擁有一大片日式檜木造宿舍，拆除後另地興建新的資源莊，冰店創立於1950年代，原供應中油內部員工，因清冰、枝仔冰等大受歡迎，每到夏天吸引各地民眾慕名而來，許多在地民眾獲悉資源莊冰店發生火警，都大嘆可惜。