上周美股及台積電ADR走弱，影響台股指數創高21,937點後拉回，接連跌破5、10日線及月線，周K線中止五連紅翻黑。本周盤勢拚守穩2萬點關卡及站回月線上，除緊盯黃仁勳旋風帶動AI議題外，市場聚焦雙雄台積電、大立光股東會，以及新一波法說會等，對第三季營運展望。

時序本周進入6月初，除持續關注輝達執行長黃仁勳在台創造AI相關新話題外，股東會題材快速升溫，本周上市櫃及興櫃公司股東會家數雖然不到200家，但重量級及新聞熱度公司，有電子的台積電、大立光、宏碁資訊、所羅門、廣明等，金融的元大金、永豐金、京城銀，傳產則有欣陸、裕民、王品、國賓、遠雄、皇翔等。台積電股東會4日登場，大立光股東會7日壓軸，聚焦第三季產業景氣及營運展望。

5月新台幣升值、外資買超台股，預料外資淨匯入機率大。金管會6月5日將公布5月外資淨匯入、淨匯出狀況，法人認為，5月新台幣升值1.22角或0.37％，月線首度翻紅，加上5月外資買超台股818億元，尤其猛加碼金融、營建與光電類股，預料淨匯入機率大。

法人觀察外資5月份買賣超動向，主要增持於「金融、營建與光電」三大族群，其中金融與光電因陸續召開法說且殖利率誘人，推測因此受到青睞。

展望後市，進入法說旺季，企業將陸續公布除權息，對於想要追求息收的外資而言，將可望持續買進盈收上調，或是被低估的企業，預料也將持續匯入。

COMPUTEX 2024（台北國際電腦展）將在6月4日到7日於台北南港展覽館盛大登場，本次展覽主軸除聚焦人工智慧外，更細分雲端AI與邊緣運算AI兩大主軸應用，各家廠商將會大秀自家肌肉，如伺服器業者如鴻海、緯創、緯穎、廣達、英業達，散熱族群如奇鋐、雙鴻，電源供應器如台達電，以及AI PC如華碩、宏碁、微星、仁寶等，預計展會活動將推升AI應用掀起高潮。

專題演講系列將由6月2日晚間由輝達執行長黃仁勳台大演講拉開序幕，將概述AI生態系統的下一步發展。今年不少國際大廠重量級CEO將在COMPUTEX發表Keynote，包括AMD（超微）董事長暨執行長蘇姿丰、Intel（英特爾）執行長Pat Gelsinger、Qualcomm（高通）總裁暨執行長Cristiano Amon、MediaTek（聯發科）執行長蔡力行、Super Micro（美超微）創辦人、總裁暨執行長梁見後、NXP（恩智浦）半導體執行副總裁暨技術長Lars Reger、Delta（台達）研究院院長闕志克等人。

中華經濟研究院將於3日將發布5月台灣採購經理人指數，製造業PMI、非製造業NMI。根據近來資訊視聽、AI伺服器等科技產品生產動能的高熱度，及國際訂單湧現，製造業景氣肯定優於4月，帶動5月台灣製造業PMI走升；而內需消費動能穩定、台股再衝刺，及母親節餐飲旺季等，將激勵非製造業NMI指數續揚。

歐洲、加拿大央行本周召開決策會議，有鑑於通膨趨穩，經濟學家認為歐央降息幾成定局，並且預估年底前還會有兩次降息，分別落在9月與12月。至於加拿大，專家認為此次例會調降利率的機率相當高。

路透在5月21日到28日調查82位經濟學家看法，全數預期歐央在6月6日的會議將調降利率1碼（25個基點）至3.75％。

近期歐洲央行官員的說法也相繼向外界透露降息在即。荷蘭央行總裁諾特（Klaas Knot）5月底指出，「不久後」採取寬鬆貨幣政策，降息暗示不言而喻。

大陸海關總署將在6月7日公布5月份最新進出口數據。由於4月以美元計價的外貿進出口年增率雙雙由負轉正，且遠超預期，機構預測5月將能延續長紅氣勢，出口增速有望來到10％，為今年穩增長吃下定心丸。

資料顯示，以美元計，4月出口總值2,924.5億美元，年增1.5％，較3月出口的年減7.5％大幅好轉，且遠超預期。4月進口總值2,201億美元，年增8.4％；進出口總值5,125.6億美元，年增4.4％；貿易順差723.5億美元。

6／3（一）：歐元區、日、韓、澳5月製造業PMI、美國5月製造業PMI與ISM製造業指數。

6／4（二）：韓國5月CPI、美國4月工廠訂單與耐久財、4月JOLTS職位空缺和勞動力流動調查。

6／5（三）：美國4月ADP非農就業報告、5月服務業PMI與ISM非製造業PMI、加拿大央行利率決策、日本5月服務業PMI、4月薪資收入、歐元區5月服務業PMI、4月PPI。

6／6（四）：美國上周初領失業救濟人數、5月Challenger裁員報告、4月國際貿易、歐洲央行利率決策、歐元區5月建築業PMI、Q1就業報告、4月零售額。

6／7（五）：美國4月就業報告、印度、俄羅斯央行利率決策、英國5月Halifax房價指數。