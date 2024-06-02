世界城市高峰會6月2日起在新加坡舉辦，基隆市是全國非六都城市中惟一受邀參加的城市，會中基市府會與世界各國代表分享基隆在城市發展與海洋的共生理念。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

第9屆世界城市高峰會2日起在新加坡舉辦，基隆市今年首度受邀參加，基隆市也是全國惟一受邀的非六都縣市，由副市長邱佩琳率團參與，將針對今年的主題「宜居和永續城市：復興、重塑、重新想像」議題與各國代表進行交流。

基隆市政府表示，第9屆世界城市高峰會於6月2日到4日在新加坡舉行，全球有100多個城市代表出席，其中包含韓國首爾、澳洲墨爾本、奧地利維也納、哥倫比亞波哥大及南非開普敦等，台灣受邀的城市另有台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市等與會，基隆市今年首次受邀出席，也是全國惟一非六都的城市受邀。

這次的高峰會匯集各國與城市規畫、都市發展相關的專家學者，一同圍繞「宜居和可持續城市：復興、重塑、重新構想」這一主題展開探討。基隆市政府表示，基隆市作為北台灣的海洋門戶，過去歷史及產業結構均與海洋息息相關，如何在經濟蓬勃發展的同時與維護海洋的永續生態資源、傳承在地海洋文化歷史信仰間取得平衡，將會是需要面對的主要課題。

基隆市代表團由邱佩琳領軍，包括基隆市政府產業發展處長林鼎超等人，都共同參與。邱佩琳表示，因為得天獨厚的地理環境，使得基隆市與海洋有著久遠的淵源，基隆擁有豐富的漁產資源及天然良港，在過去基隆即為臺灣最大的漁貨集散地，也是作為北臺灣重要的海洋門戶。

邱佩琳指出，隨著基隆近年來逐漸由傳統漁業轉型成國際商業貿易港口，同時帶動郵輪產業發展，疫情前已有百萬名遊客造訪，帶動基隆港口周邊產業及觀光價值。但經濟發展同時，沿海地帶的工業汙染及漁產銳減讓基隆市政府開始正視海洋資源的永續復育及海洋文化傳承的重要性。

近年來基隆市政府也與大專院校及民間企業合作，辦理系列海洋永續活動，其中包含魚苗放流，淨灘、淨海活動，也成立海洋保育區，致力於回復海洋生機，並透過教育建立全民海洋保育的概念。

此外，基隆過往的居民以討海為生，宗教信仰在漁民與海洋間建立緊密的連結，近年市政府也持續透過沿襲百年的基隆市的中元祭和海上王爺遶境等盛大的宗教節慶，共同傳承基隆人民與海洋資源間的共榮共好。

基隆市藉由本次高峰會與世界各國的城市代表交流，分享城市發展與海洋間的共生關係，汲取各國城市發展的歷程及對未來的展望，希冀透過本次高峰會拓展國際視野同時向永續宜居城市邁進。