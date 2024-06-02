王文濤1日在巴塞隆拿主持召開西班牙中資企業圓桌會時稱。如歐方言行不一，繼續打壓中國企業，中方將採取一切必要措施，堅定維護中國企業的正當利益。

王文濤指出，近期歐盟以所謂中國「產能過剩」論和「不公平競爭」等為由，歧視性運用貿易救濟、國際採購工具、外國補貼條例等工具，密集對中國電動汽車、鐵路機車、太陽能板、風電、安檢、醫療設備等產品發起調查，使中歐經貿摩擦的風險不斷上升。