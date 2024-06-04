中天綜合台《同學來了》明（5）日晚間9點播出「可愛娃兒竟然是婚姻殺手？新手爸媽有了愛的結晶卻賠了愛情」主題。祖雄覺得老婆佳娜產後脾氣變化很大：「我們以前從來沒有為了拍照吵過架，但現在我只要拍不好，她就會罵我。有一次我們到一個景點，我看到很多女生都在罵男友拍不好，我背脊發涼，好在這時候突然出現一個攝影師，我直接給他錢。」佳娜看了攝影師的作品卻暴跳如雷：「他拍了半小時，我看到照片超氣，我說『你是攝影師嗎？拍得那麼不好，我不要付錢，不會拍照就滾』，但祖雄覺得不好意思，一直要付錢。」見佳娜回想起此事依然怒火難平，祖雄膽怯解釋：「我想說花錢消災，她在罵攝影師的時候，我在旁邊還很得意，想說還好不是罵我。」

祖雄提到，女兒出生後，夫妻倆的「恩愛」次數也少了很多：「生小孩前是偶像劇，生完小孩後，一對到眼，她就會用各種理由拒絕或者裝睡，有時候還會直接甩掉我的手，讓我很受傷。」佳娜則解釋：「我是媽媽，尊重一下，我要擠奶，有時候晚上很懶，我就會固定好一個姿勢一直到早上。」這狀況讓熊熊聽了也有同感：「真的會心有餘而力不足，有一次我還想說跟老公約一下，結果晚上吃完飯後，就想說算了，還是睡覺好了，因為顧小孩真的沒幾個小時可以睡。」

但熊熊慶幸家中有個神隊友老公：「老公如果是神隊友，老婆就很願意再生，因為我婆婆以前是保母，我老公從小就會幫忙顧小孩，餵奶、拍嗝、洗澡，他都比我厲害，所以只要他在家，我女兒的視線永遠不會離開他。」此話一出，在場來賓紛紛笑說「可不可以把小孩送到她家？」，熊熊則打趣提醒：「所以說訓練小孩第一句話一定要叫爸爸，不要叫媽媽，這樣他就會一直去找爸爸，如果有的男生很難管，那就靠女兒來管。」但Mars也因為顧小孩壓力大到影響健康：「有一次設計師幫我剪頭髮，他說有掉一塊10塊硬幣大小的頭髮，我去皮膚科檢查，結果醫生說整頭都有，應該是沒睡飽，造成免疫力系統失調。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《同學來了》。