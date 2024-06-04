苗栗縣長鍾東錦落實競選政見，今年3月起將縣政府原民中心升格為原住民族及族群發展處，首任處長盧曉玲4日也首度在議會備詢，對於未來展望，她表示，她希望擴大服務量能，照顧縣內所有原住民和新住民，並持續推動各項福利設施建設，讓大家有更多服務。

苗栗縣議會今天舉行定期會，原民縣議員劉美蘭、楊文昌身穿原民傳統服飾質詢，原民處長盧曉玲同樣身穿傳統服裝備詢。劉美蘭質詢時，先是感謝鍾東錦兌現承諾恢復原民處，並詢問盧曉玲未來展望。

盧曉玲表示，她將帶領團隊齊心協力，秉承縣長鍾東錦願景，完成各項任務與目標，她也希望未來能夠提升原民處服務量能，尤其現在原鄉族人有6千多人，都會區族人有5千多，兩區原民人數不相上下。

因此，不管是移居部落、特色道路、原住民地區產業輔導等計畫執行，原民處將與原鄉的鄉公所合作，並盤點部落需求，發展出原民特色，包括文化、教育、產業和觀光等層面。

盧曉玲說，針對都會區原民，縣府也正積極推動建置都會區原住民族發展中心，除了主場館外，還有多功能的文化劇場，以及特色公園，分5期推動，主場館部分預計明年1月底完工，其他工程則在縣籍議員、原民立委協助下，也正持續規劃中，總經費約1億多元，中央補助8千萬元、地方自籌2千萬元。

她表示，未來將除有文建站服務、原民家庭中心，還有課業輔導班、部落大學、都會區社團等等，並爭取托育服務，提供都會原民更多服務。也因原民處涵蓋新住民，會擴大新住民家庭服務，目前共有6個家庭服務中心、據點，也將持續增加後龍、通苑地區的建置。盼能夠照顧全縣的原民和新住民。