陳麒伍罹患罕病裘馨氏肌肉萎縮症，在昆蟲世界發現了生命中的桃花源，在校方協助下發表新書《甲蟲少年的蛹室與永世》。（暨大附中提供／楊靜茹南投傳真）

國立暨大附中4日舉行畢業典禮，這屆不僅有4名台灣大學學生，破了校史紀錄，其中罹患罕病裘馨氏症的生命鬥士陳麒伍最受矚目，他把自己對昆蟲世界的觀察與心情出書《甲蟲少年的蛹室與永世》，並鼓勵同學：「全心全意活在當下，不留遺憾，足矣！」令人動容。

陳麒伍（小伍）指出，他幼兒園中班起走路常跌倒，國小一年級確診罕病裘馨氏肌肉萎縮症，由於四肢逐漸失去力量，可行走的距離從1公里，逐漸縮短剩100公尺，如今得倚賴電動輪椅，不過他把握有限的生命，國中時期發現了生命中的桃花源，一頭栽入昆蟲世界，結識了很多昆蟲朋友，「我的生命與昆蟲一樣短暫，不過我珍惜每一天」。

陳麒伍4日出席國立暨大附中畢業典禮，他的生命故事感動許多來賓。（暨大附中提供／楊靜茹南投傳真）

陳麒伍透過製作昆蟲標本，延續昆蟲的生命，不知不覺完成了許多作品。（暨大附中提供／楊靜茹南投傳真）

陳麒伍透過創作的詩詞、昆蟲標本，將自己對生命的熱愛，傳達給每個人。（陳麒伍提供／楊靜茹南投傳真）

校方指出，陳麒伍平時透過創作詩詞、手繪等，記錄生活、抒發真情實感，即使如今連執筆寫字都有些困難，他仍隨身攜帶一本小冊子，將所有靈感悄悄收藏其中，他將對昆蟲世界的觀察紀錄與心情收錄於新書《甲蟲少年的蛹室與永世》中，畢業前夕在圖書館幫陳麒伍舉行新書發表會，及昆蟲標本特展。

陳麒伍在父親陳璽合陪伴下，完成國小、國中及高中學業，努力讓每一天發光發熱。陳父內心澎湃不已說，逆境沒有讓兒子屈服，從昆蟲短暫的一生獲得共鳴，如同蝴蝶歷經卵、幼蟲，再蛹化成蝶，美麗如斯。當兒子發現路邊的昆蟲奄奄一息，溫柔地陪伴牠走完最後一程，萌發以標本延續昆蟲的生命，不知不覺完成了許多作品。

陳璽合致謝說，感謝校方在圖書館幫兒子舉行《甲蟲少年的蛹室與永世》新書發表會及創作展，讓孩子透過創作的詩詞、昆蟲標本，將兒子對生命的熱愛，傳達給每個人，也感謝師長的鼓勵及同學真摯的祝福，這份溫暖豐富了小伍的生命。

埔里鎮長廖志城表示，陳麒伍雖然罹患罕見疾病，樂天知命積極進取的精神，令他深受感動，鎮公所計畫加印這一本勵志小品，放置在鎮立及學校的圖書館供閱覽，鼓勵更多的學子。