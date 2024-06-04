達成慈善基金會自2017年3年補助台東縣府社會處240萬元用於喪葬補助，7年來仍餘110多萬，引發民進黨議員黃治維4日關心，他強調，社會處每年僅補助約20案，民間卻有數百案，「差距超過10倍，難道台東的窮苦人家這麼少？」台東縣府社會處長陳淑蘭回應，基金捐助主要用於預算內無法支應的邊緣戶為主。

黃治維說，達成慈善基金會2017年補助台東60萬、2019年補助80萬、2020年100萬，指定用於台東喪葬補助及買棺用途，基金會更大方允諾，若款項用罄可再申請。

黃治維指出，240萬元經過7年，竟然還剩下近120萬元經費，根據社會處資料，每年補助約10到30案，「我現在才發現台東的窮苦人家這麼少？100萬可保留7年，都沒人需要幫助？我不相信」

黃治維舉例，台東縣民每年在民進黨台東縣黨部喪葬補助有300多名額，公務機關1年竟然只申請20多人，差距高達15倍，他認為這情況不合理，顯然從過去到現在效率不彰，是窗口不足、或有其他因素，以至於台東縣府無法妥善發揮基金會的善心，他要求社會處應加強宣傳。

陳淑蘭回應，每筆喪葬補助費用都分許多類型，會詳細敘明支應項目，台東縣喪葬費不是只有這筆費用，她強調，台東喪葬補助大多以公務預算來支應，這筆款項是用來給預算內無法支應的邊緣戶或特殊案例為主。