麥當勞6月5日至7月9日買超值全餐、早餐套餐，即享配餐飲料升級蜂蜜系列優惠價10元起。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）

必勝客聯名《庫洛魔法使》即起開賣「必勝魔法套餐」749元，內含「夢之鑰匙芝心比薩」、「小可包」再送吊飾。（必勝客提供／朱世凱台北傳真）

漢堡王「火烤雞腿培根堡」限時回歸，單點119元、套餐164元。（漢堡王提供／朱世凱台北傳真）

買21Plus「香草烤雞」送「半半小棒腿盒」，原價794元、特價530元。（21Plus提供／朱世凱台北傳真）

瞄準暑假聚餐商機，速食業者觀察往年銷售數據，學生和小家庭客人數此時明顯攀升，用餐不限時又有冷氣優勢，讓街邊店業績可成長至少1成，商場、車站或機場內門市可增2到3成以上；另熱門品項多為澎湃分量餐點，業者趁機再推新品及買一送一等好康，有望帶動客流量10％至15％。

麥當勞人氣品項「微牽絲起司排雙牛堡」與「微牽絲起司排脆豬堡」，可吃到整塊艾登起司炸至酥脆金黃，濃厚起司內餡令口感更豐富，5日起至7月9日限期回歸；另同時段用「麥當勞歡樂送」，於購物車頁面輸入優惠碼「FREE」，即享大薯、OREO冰炫風、蘋果派、經典那堤五擇一買1送1。

必勝客與人氣動畫《庫洛魔法使》聯名推「夢之鑰匙芝心比薩」，外圈包裹芝心起司，中間選用日式咖哩馬鈴薯泥及彈牙德式香腸，再覆蓋Ｑ彈的麻糬皮打造多元層次；「必勝魔法套餐」即日起開賣，10日前於PK雙饗卡App購買有機會獲雙層觀光巴士體驗資格。

漢堡王即起限時回歸「火烤雞腿培根堡」，以火烤煙燻雞腿排風味呈現，並鎖住濃郁肉汁，6月還推限定「堡到成功」優惠券，標榜現省2792元，包括8項商品如香辣薯球、雞塊等買一送一；另12日至18日限時1周推輪盤抽獎，獎項包括消費滿額送安格斯牛肉堡外，下單再抽一年免費華堡餐。

21Plus「香草烤雞」一直是聚餐熱門選項，18日前凡買招牌香草烤雞就送原價264元的「半半小棒腿盒」；另同時段再推「21熟客券」，天天均享時蔬雞汁飯、蜂蜜綠茶買一送一等。