道奇球星大谷翔平遭前翻譯水原一平挪用近1700萬美元（約新台幣5.5億）事件的調查已經告一段落，水原完成認罪協商，周二出庭時認罪，最高恐面臨長達33年的監禁，大谷也終於發聲，向外界表達感謝。

綜合外媒報導，水原在法庭上親自敘述自己的罪行，「我為受害者A工作，有權利進入A的銀行帳戶，隨著我欠下龐大賭債，我透過他的銀行帳戶匯款。」詐欺案最高面臨30年刑期，虛報稅款案件最高3年，合計最高33年，預計10月25日宣判。

事件落幕後，大谷發表聲明，衷心感謝當局如此迅速地查明真相並揭露所有證據，這是一個獨特且充滿挑戰的時刻，「我要特別感謝支持我的團隊，包括我的家人、經紀人、律師、顧問及道奇隊，是時候結束這個篇章，繼續專注在球場與勝利上。」

大聯盟也發表聲明提到，大谷翔平確實是大規模詐欺案的受害者，此事已經結案。道奇隊也說：「隨著水原認罪與聯邦機構與大聯盟的調查落幕，我們很高興大谷與他的團隊能將這件事拋諸腦後，繼續前進，追求世界大賽冠軍。」