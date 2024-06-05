山區大雨，造成玉山白木林一帶的邊坡坍方，玉管處已派員搶修，中午12時將更新搶修進度。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

玉山國家公園管理處人員5日清晨6時25分發現玉山主峰步道4.9公里（白木林廁所）處坍方，崩落土石覆蓋步道20公尺，立即上網公布「玉山主峰線因坍方暫停入園」，並派3人前往搶修，先挖出路基，中午引導排雲山莊90名受困山友下徹，視修復狀況預估後天、7日才可能開放。

玉管處副處長邦卡兒．海放南說，玉山白木林距登山口約5公里處，海拔3096公尺，此處曾發生森林火災，殘存鐵杉及冷杉樹幹白化後形成白木林景觀，此處有一景觀平台供遊客登山休憩賞景，近日山區大雨，原本土石已飽含水分，推測昨晚的一場雨，造成白木林一帶的邊坡坍方，緊急宣布玉山主峰線暫時停止入園。

邦卡兒．海放南說，排雲登山服中心入園查核報到隊伍，已經先暫時停止入園；山莊人員也整裝攜帶繩索等工具至崩塌現場搶修，搶修方式先挖出路基，讓昨日住宿山莊的90名山友可以下撤，中午12時25分受困山友全數下徹，山區天候不穩，加上搶修狀況，預估後天才可能再開放。