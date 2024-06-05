澳洲今年首季經濟放緩，原因是借貸成本高漲與通膨居高不下，導致消費者縮減支出而衝擊經濟。

其中，佔GDP一半的家庭支出僅成長1.3％，大部分支出用於電力與醫療保健等必需品，自由支配支出幾乎持平。

研調機構凱投宏觀亞太區主管提利安特（Marcel Thieliant）表示：「從儲蓄率可看出，澳洲家庭因生活成本、利息支出與稅收攀升而面臨極大壓力。」

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