澳洲今年首季經濟放緩，原因是借貸成本高漲與通膨居高不下，導致消費者縮減支出而衝擊經濟。
其中，佔GDP一半的家庭支出僅成長1.3％，大部分支出用於電力與醫療保健等必需品，自由支配支出幾乎持平。
研調機構凱投宏觀亞太區主管提利安特（Marcel Thieliant）表示：「從儲蓄率可看出，澳洲家庭因生活成本、利息支出與稅收攀升而面臨極大壓力。」
澳洲統計局5日公布，今年第一季國內生產毛額（GDP）季增0.1％，低於去年第四季的0.3％與市場預估的增幅0.2％。年增率從前一季的1.5％放緩至1.1％，此為三十年以來最低增速（疫情除外）。
澳洲今年首季經濟放緩，原因是借貸成本高漲與通膨居高不下，導致消費者縮減支出而衝擊經濟。
其中，佔GDP一半的家庭支出僅成長1.3％，大部分支出用於電力與醫療保健等必需品，自由支配支出幾乎持平。
研調機構凱投宏觀亞太區主管提利安特（Marcel Thieliant）表示：「從儲蓄率可看出，澳洲家庭因生活成本、利息支出與稅收攀升而面臨極大壓力。」
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