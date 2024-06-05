女星郎祖筠日前受訪，爆料夏克立曾對黃嘉千肢體、語言暴力，結果遭夏克立放話告誹謗罪。今（5日）夏克立受訪時，態度突360度大轉彎，宣布不告郎祖筠並分享收手的關鍵原因。

郎祖筠、夏克立未交惡前，曾是演藝工作的好搭檔，攜手主持的節目《奧林P客》入圍第44屆和第46屆金鐘獎兒童少年節目主持人獎，更在2007年榮獲廣播電視小金鐘獎「最佳兒童或少年母語節目獎」。

夏克立念在與郎祖筠過去的交情，決定不提告。（圖／中時資料照）

夏克立今受訪表示：「我不想讓家人在法庭上一直看到我，這不是一件好事情。」加上念在過去與郎祖筠一起創下佳績，夏克立心軟，決定不提告。郎祖筠曾指控他用手肘撞黃嘉千的胸口以迴避驗傷、還破口大罵「愛說謊的婊子」、「Whore（妓女）」等不雅詞，夏克立再度反駁，承認當天和黃嘉千有吵架，但他自認很平靜，沒有和黃嘉千有肢體上的衝突，醫院未證實她受傷，黃嘉千也沒有報警。

郎祖筠指夏克立曾對黃嘉千家暴。（圖／中時資料照）

夏克立上月因背部的舊傷復發而影響走路，被醫生發現脊髓旁邊有一個非常大的腫塊，且纏繞在神經分支，因此接受非侵入性手術，耗費近5小時。

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