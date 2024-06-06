男子陳柏諺前年掐死馬來西亞籍蔡姓女大生一審判無期徒刑，檢方上訴求判死，陳也上訴求輕判，台灣高等法院二審開庭時，陳在法庭上痛哭說自己爸媽已60歲，希望法官判他15年讓他可以出獄孝敬父母，合議庭審結仍判無期徒刑。可上訴。

陳柏諺在2022年10月13日上午10點，在蔡女的租屋處，因故向蔡女要求返還之前轉入她帳戶9萬9999元中之部分款項，遭蔡拒絕，他因而情緒激動，心生怨懟，先以右手用力掐扼蔡頸部，左手並拿起床邊之粉色玩偶遮掩蔡臉部、眼睛處，右手持續施力直至蔡窒息死亡。

陳男後回到自己之鶯歌租屋處，並先後撥打電話及傳簡訊予其父，陳的父母與派出所巡邏員警於當天下午4時許前往陳柏諺租屋處，詢問發生何事，陳脫口說出「我殺人了」等語，並告知員警有掐死蔡女而自首願受法院裁判。

士林地院認為，本案雖構成自首，但因陳男不具有真心悔悟情事，與自首係為鼓勵真心悔悟者可得減刑之立法意旨不符，因此，不予減輕其刑，但依本案量刑鑑定報告，認為透過對他心理治療，或施以最長期之監禁，使被告深刻反省，矯正偏差之價值觀念，判決無期徒刑。高院駁回上訴。