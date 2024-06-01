台大擬於基隆路與辛亥路交叉口、國家地震中心旁興建大型宿舍，建築師林洲民於今日出席台大校務會議報告，並提到該案將是台灣容量最多床數的大學生宿舍，且學生使用公共空間百分比高達45.29％，盼能在台大百歲校慶時，取得使用執照。校長陳文章也喊話：「要讓其他學校宿舍比不上！」

台大規畫建設新宿舍，但此前遇上疫情而屢次流標。校長陳文章於今日表示，宿舍已完成決標，屆時建物將以3棟弧形建築，並以3座空橋串聯。

林洲民說明，宿舍座落於基隆路和辛亥路交叉口，落成之後，預計將成為全國容納最大量學生數及房間數的大學生宿舍，床數預計將多達3752床，建築規畫以標準H型、4棟樓方式設計，但團隊希望打造出特色，最後定調以3棟建物為主，並呈迴力鏢型。

林洲民也介紹空間，即位於1樓的公共空間包括大型交誼廳、可容納300人的學生餐廳、自習室，2樓也設有交誼廳，還配有隔音設備的練團室及穆斯林祈禱室、健身房、韻律室、桌球室等，另還設有小交誼廳與洗烘衣間。

林洲民也說，B1則打造一般機車、自行車、親子車位等空間，同時也約可停放2300輛腳踏車，宿舍也設有雙向牽引道，為此校方也逐步完成長興街腳踏車道拓寬工程。

在外觀上，林洲民指出，3棟樓外牆包含3種主色系，包含代表台大校花杜鵑花的紅色系、來自台大校舍建築十三溝面磚的黃色系，以及與台大形象識別的思辨藍色系相呼應。

林洲民期許，宿舍完工後，將會是台灣最大的學生宿舍，未來除了盼得到金質獎外，也希望是亞洲最好的大學學生宿舍。

至於經費，陳文章提到，費用高達新台幣43.3億元，盼能在學校迎接百歲校慶之際，於2028年完工，「不只要完工， 還要符合設計規格，讓其他學校宿舍比不上！」

陳文章於會後記者會補充說明，之後會再參加「教育部新宿舍運動」，爭取補助建築費用。考量疫情之後通貨膨脹，學校也會協助補貼學生租金，會在合理的範圍之內，從捐款來幫忙，「要讓學生住得起」。未來也會在3樓打造96床的性別友善住宿空間，實際情況日後與學生代表討論後再議。