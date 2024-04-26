金馬奇幻影展日前閉幕，獲選本屆「驚喜場」、廣獲國際好評的感人悲喜劇《如果可以再死一次》也將於下月登場。該片是《完美陌生人》導演保羅傑諾維西的第13部電影。

該片改編自導演自己所寫的暢銷小說，並罕見且大膽從生命角度逆轉輕生議題，描述一名神秘男子將4個尋死之人聚首一起，並給予他們重新看待生命機會的故事。劇情讓人思考生命的意義，以及人們之於幸福的追求，時而感人肺腑，時而殘酷現實，電影在義大利上映時，不僅觀眾看得笑淚交織，更有人感動得數度落淚。日前除榮獲義大利銀緞帶獎最佳女配角、最佳原創劇本、最佳音效等3大獎提名，更勇奪金林登國際影展最佳影片大獎，並獲國際影媒讚譽「宛如重生的一課」。

值得一提的是，這部電影《如果可以再死一次》除配樂很凸顯情感、廣獲觀眾讚賞，演員陣容更是驚人！《絕美之城》托尼瑟維洛、《願望咖啡館》瓦里歐馬斯坦德以及《不只是閨蜜》瑪姬麗塔貝、等一線影帝影后，片中均發揮精湛演技，將角色演繹得栩栩如生，除深入挖掘人類情感，並讓觀眾跟隨角色、在幽暗隧道的盡頭找到光明。尤其歐洲影帝托尼瑟維洛最獲國際影媒青睞，力讚他的演出「迷人精彩」。

曾以《完美陌生人》風靡全球的導演保羅傑諾維西，因為一部採訪許多試圖輕生、但最後倖存的人的紀錄片獲得靈感，決定拍成電影，「賦予生命意義，才是人們當前最需要的」。《如果可以再死一次》被國際影媒喻為是一部「能讓人對生命價值改觀，並且重拾希望的電影」，將於5月17日在台上映。

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