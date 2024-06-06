知名製作人邱瓈寬（寬姐）的母親，1日因肺炎病逝，享耆93歲，追思會場於今（6日）上午起開放親友弔唁。在圈內擁有好人緣的邱瓈寬，有不少明星友人親自慰問，其中包括久久未露面的大姐大張小燕。她抵達6分鐘後，在寬姐護送下步出會場，被問到身體狀況好嗎？張小燕點點頭說還好。

這也是張小燕在黃子佼風波後，首次公開在媒體面前現身。她的愛徒黃子佼因#MeToo風波停工，今年再爆持有未成年不雅片等多項爭議，張小燕連帶受影響，臉書被網友洗版、攻擊，遲遲未公開發聲，直到與資深媒體人高愛倫的對話截圖被公開後，外界才知道她的想法。張小燕表示自己「除了頭髮還在，臉也沒了，心也碎了，一向自律自重，從來沒想到會跟這類事扯上，我真的頭都抬不起，一輩子都沒有這樣怕見人」，更對不起孟耿如，「如果早知道我絕不會讓她嫁給他（黃子佼）」，最後補傳一句話「我的歉疚和無知讓我頭都抬不起來」。

張小燕和黃子佼感情如同母子。（圖／中時資料照）

而知情人分析張小燕沒跟黃子佼解約的主因，跟她老一輩的敦厚作風使然，考量黃子佼的原生家庭不太幸福，張小燕待他比親生母親還好，黃子佼也相當孝順，種種感情牽絆，讓張小燕不捨斷開有母子情感的黃子佼。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。