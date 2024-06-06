禮客Outlet時尚CEO溫筱鴻（右）深化「橘色世代」與商場的連結互動，打造可一站式購足的「時尚與居家風格衣櫃」。（禮客Outlet提供／朱世凱台北傳真）

通膨持續加上日圓貶值使消費力外流，禮客Outlet迎接周年慶，不僅設法用更具競爭力的優惠價留住顧客，7日至24日更祭出單筆消費1000元就可參加抽獎，獎項包括5萬7980元的Gogoro電動車等；內湖店也首度端出單筆消費滿5000送800福利，公館店此次則降低門檻推滿3000送500、紅利3倍送等回饋，力拚業績目標較去年成長6％。

禮客Outlet內湖店周年慶推單筆消費5000送800；另滿8000送「漾客酥炸廣島生蠔」餐券。（禮客Outlet提供／朱世凱台北傳真）

台灣50歲以上壯世代消費力一年可逼近2300億元，時尚CEO禮客董事長溫筱鴻抓住趨勢，鎖定50至64歲「橘色世代」提供流行穿搭、美味與健康等全方位需求，包括引進隨意鳥地方餐飲集團「隨意吧」、安琪餐飲集團新品牌「Angie’s Lounge Bistro」，還有全新打造LEEME Collection風格選品店，引進紐約香氛品牌NY LAB紐約實驗室品項；另結合居家實用性與風格品味的「日本皇室御用Noritake餐瓷」等也祭特價；值得一提的是，內湖店2館5樓亦攜台灣大學首創「雷文虎克精準健康診所」，標榜有獨家質譜儀精密檢驗，提供預防性醫學精準檢測，是百貨商場首見的形式。

禮客Outlet的「LINDARICO繽紛花卉裙」，原價6980元、特價2500元。（禮客Outlet提供／朱世凱台北傳真）

禮客Outlet的「MERRELL運動鞋」，原價3980元、特價2800元。（禮客Outlet提供／朱世凱台北傳真）

每到夏日也勾起大眾添新裝與配件的慾望，禮客除了6月8日與日本二手名牌專賣店BRAND OFF合作舉辦「名牌包1元競標拍賣會」，包括百件LV、Gucci等國際品牌最低1元起標價；周年慶期間，ROOTS、EDWIN、adidas等多個品牌也有運動鞋款、休閒服飾2000元有找或3折起優惠。

禮客Outlet的「TUMI海軍藍後背包」，原價1萬9600元、特價3920元。（禮客Outlet提供／朱世凱台北傳真）

禮客Outlet的HAMA BOUTIQUE時尚名牌選品店推出「Tod's肩背包」，原價4萬1800元、特價2萬900元。（禮客Outlet提供／朱世凱台北傳真）

旅遊潮最夯的莫過於行李箱和隨身包包，近期銷量明顯倍增，禮客特別推薦TUMI海軍藍後背包，原價1萬9600元、限時特價3920元，Samsonite行李箱特價1萬2950元；最後，減緩電價上漲衝擊的節能家電主打嘉儀家電「智慧節能除濕機」特價1萬4800元，還能搭全館滿千送百抵用券消費，可說是最佳入手時機。