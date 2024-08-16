國防部海軍司令部機動雷達偵搜中隊蘇姓上士組長，因對單位女性有性騷言行，遭核予大過乙次、記過兩次、記過兩次之處分，考績評列為丙上，並經現役人評會決議結果為不適服現役退伍，他不服提起行政訴訟後遭高院駁回確定。不過，蘇妻控訴其中一名女下屬侵害婚姻，法官審理後判敗訴。全案可上訴。

判決書指出，蘇姓上士「2019至2020年間對單位A女以訊息、言語騷擾及碰觸身體實施性騷擾」、「2021年5月起對單位B女以訊息及觸碰身體實施性騷擾」及「2019至2021年間對單位C女以言語實施性騷擾」等違失行為，分別記大過1次、記過2次及記過2次之懲罰，年度年終考績經海偵部評列為丙上，人評會決議核定退伍，蘇姓上士不服提起訴願，遭國防部駁回，因此向高院提起行政訴訟，最終仍是敗訴定讞。

不過，蘇妻指控，其中1名女下屬與先生傳表達愛意的訊息，及在工作場合有親密的舉動、肢體接觸，以及在2019年間有同宿旅館過夜，提告求償70萬元。

高雄法院審理時，該名女下屬否認，稱當時是因為同仁聚餐後時間甚晚，如當晚返回嘉義後，將無公車可搭乘至住處，才預定在高雄火車站附近旅館住宿一晚，且房內是2張單人床，絕對沒有不當舉止。

法官傳喚蘇男，則坦承有傳過曖昧訊息給予女下屬，也有同宿旅館過夜等行為，對方結婚後就有保持距離。但法官查出，該女下屬是蘇男性騷擾的受害者，並無可能有何曖昧或逾越一般男女正常交往之情誼，加上無其他事證用來證實蘇妻主張，因此判敗訴。可上訴。