莊琇媛指出，當初銀行法72-2條會有豁免排除條款，就是著眼於公益性、公共性，像廠房是視為生產要素之一，是可鼓勵企業擴充生產線的，就不屬於72-2條規範的範圍，所以才排除掉，這次是因為有立委擔憂會遭有心人濫用，以建廠房之名行炒地之實，因此要求檢討。

但銀行局檢視過後認為，許多定義都很明確，像政府廳舍，學校、醫院都有相關法規有明確定義，危老、都更則是法律上排除的。

莊琇媛指出，檢視過後認為，豁免排除項目沒有需要調整的。但會要求銀行要要做嚴格的「貸後管理」，也就是當初項目如果是蓋醫院或是蓋廠房設備用途，如果後續變成轉出租，就會不符合資金用途，將會再發函向銀行業者提醒，盡量在8月底前發出。

據現行銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額之和的30％，但排除部分項目，包括公私立各級學校、醫療機構、政府廳舍、長期照顧服務機構、社會住宅、廠房、都更、危老等等，總計十項。

對於市場傳出多家銀行祭出「限貸令」，莊琇媛指出，目前正在跟銀行了解，要先確認是否真的有銀行限貸、到底是甚麼原因造成，了解後才有甚麼相對應的政策。

媒體詢問，是否是因為銀行法72之2滿水位造成銀行不得不限貸？莊琇媛回應，按銀行法第72條之2規定設算，銀行不動產放款平均都落在26％到27％。