新北市長侯友宜昨（20）日於幼兒園園長（主任）宣示未來2年將投入1億元經費，建構幼生安全學習網，但遭綠營議員批評去年聲稱投入1.1億，今年卻縮水變成2年1億，教育局今說明，去年與今年宣示投入幼教經費的面向及項目不同，強調幼教經費只有增加沒有減少。

教育局解釋，昨日宣示的內容是針對未來2年，會持續挹注1億元建構幼生安全環境，用於改善教學環境設施設備、正向管教及性別平等研習、修繕兒童遊具和更新老舊設備。而議員所指的去年1.1億元則是針對特教經費再加碼、設備安全再升級及特色課程再創新。

針對議員批評新北學齡前特教的資源建置長期不足，教育局強調，新北市學前特教資源逐年增加，今年較去年增加6000萬，致力於充足特教助理員及專團經費、各項人員專業培訓等。

教育局表示，新北市相當重視幼兒教育資源投入，每年投入高達百億元經費用於育兒津貼、就學補助、弱勢生補助、增班工程、設施設備改善、學前特教補助、延長照顧等各項資源。