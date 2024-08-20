大陸「中國銀行」8月19日晚間發布公告稱，擬聘用安永華明會計師事務所和安永會計師事務所分別擔任2024年度國內和國際審計師，替代原聘任的普華永道中天會計師事務所和羅兵咸永道會計師事務所。

據21世紀經濟報導，在此之前，普華永道（PwC）已經連續服務中國銀行3年。3月29日，中國銀行曾發布公告稱，董事會通過決議擬續聘普華永道為2024年度財務報表審計機構。

但在6月7日，中國銀行的董事會上將原續聘普華永道所提供年度審計服務的相關安排，調整為聘請其提供2024年度中期財務報告審閱等專業服務。此外，啟動2024年度外部審計師的招標選聘工作。

從A股上市銀行來看，已有招商銀行、中國銀行、寧波銀行、杭州銀行、蘇州銀行等多家銀行，取消了對普華永道的聘用。

普華永道解聘風波還蔓延到了基金和保險行業，寶盈基金、創金合信基金、紅土創新基金等基金公司已紛紛宣布將旗下基金的會計師事務所由普華永道改聘為其他會計師事務所。

中國太平、中國人保、中國人壽、中郵保險、財信吉祥人壽、三峽人壽等保險企業相繼宣布解聘普華永道。

今年7月份，普華永道深陷「關所」、「裁員」的輿論漩渦之中，有普華永道的審計人員透露，包括廣州分所在內，普華永道其他區域的分所也在裁員。