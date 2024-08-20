本次調查指出，國發會最新公布的6月景氣對策信號轉為紅燈，領先指標與同時指標皆上揚，然或受美衰退擔憂、地緣政治風險升溫、金融市場大幅波動影響，景氣現況樂觀指數由上月21.1大幅走低至3，展望樂觀指數由上月12下降至-3.2，民眾對未來景氣的樂觀預期在連續2個月上揚後首度回落。大額消費意願指數由上月14.8降至11.3，耐久財消費意願指數則由上月-5.7下滑至-8.3。房屋稅差別稅率2.0方案於2024年7月正式上路後，買賣房意願皆減少，買房意願由上月-41.1下降至-44.8，賣房意願指數由上月11.7小幅走低至11.2。

主計總處今年5月預估台灣2024年經濟成長率3.94％，通貨膨脹率2.07％，調查結果顯示，民眾對於2024年台灣經濟成長率的平均預期值由上月3.11％小幅滑落至3.09％，仍有59％的民眾認為2024年經濟成長率會在3％以上；而民眾對於2024年平均通膨預期值落在2.57％，上月則在2.59％，有88％的民眾認為2024年通貨膨脹率會高於2％。整體而言，民眾對於今年的經濟成長率及通膨預期同步微降，但相較於主計總處，民眾對於2024年的經濟成長仍較保守，而對於通膨預期也相對較高。

調查期間美國就業數據，且主要公司第二季財報遜於預期，國際股市震盪走低，投資人避險情緒升溫。導致民眾對於台股的樂觀指數由上月29.7大幅下降至5.3，而風險偏好指數由上月24.9則走低至19.4，但仍維持在正值的樂觀區間。