萬潤2024年第二季合併營收12.71億元，季增達75.83％、年增達近3.61倍，營業利益2.64億元，季增44.83％、較去年同期虧損0.09億元大幅轉盈，稅後淨利2.71億元，季增達58.97％、年增達7.91倍，每股盈餘3.23元，全數改寫新高。

累計萬潤上半年合併營收19.94億元、年增達2.96倍，營業利益4.47億元、年增達161.39倍，配合業外收益同步增加，使稅後淨利4.42億元、年增達近8.97倍，每股盈餘5.24元、大賺逾半個股本，亦全數改寫同期次高。

萬潤隨著景氣逐步復甦、客戶庫存去化告一段落，配合AI應用帶動2.5D/3D等先進封裝製程需求強勁，今年以來營運成長動能顯著復甦。公司先前法說時對2024年營運好轉樂觀看待，認為AI相關應用為主動能，被動元件需求亦可望在下半年回升。

法人指出，半導體封測設備目前貢獻萬潤營收達7～8成，在晶圓代工及封測兩大龍頭客戶同步上修資本支出，可望持續帶動萬潤接單表現，搭配被動元件需求最快在下半年復甦，看好今年營運可望自去年的近4年低點強彈創高，明年亦有機會持續攻高。