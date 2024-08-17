為推動數位學習，台北市教育局配合中央政策，針對北市公私立高中職以下學校統一採購學習載具4萬9018台平板電腦等學習載具，不過台北市審計處發現，其中有2298台載具購入後逾1年未拆封使用，要求教育局妥善檢討；教育局表示，為確保學習載具使用效益，今年起每月檢核各校「載具使用率」及「載具使用時數」等數據，以落實追蹤各校載具使用情形。

根據台北市審計處發布的「台北市總決算審核報告」指出，台北市教育局為培養學生運用資訊科技輔助自主學習及使用資訊應用素養，持續補助北市各級學校採購平板電腦等教育輔具，2022年3月1日中央核定補助台北市公私立國中小238所及高中職62所學校採購數位學習軟硬體經費共6億9447萬餘元，後續實際採購4萬9018台學習載具及1423台充電車。

審核報告表示，不過有私校選擇放棄該計畫學習載具共1731台，連同廠商回饋491台及原採購供該局統籌分配者76台，合計2298台，達採購金額2282萬餘元，但教育局未妥為重新檢討規畫配發單位，導致遲無配發對象，相關載具陸續在2022年6月24日至7月25日完成交貨後，即置放於台北市立三興國小辦公室保管，截至2023年11月6日仍有2058台、金額2048萬餘元逾1年3個月未拆封使用。

審核報告表示，雖然後續已在2023年11月至12月間完成2058台學習載具配發作業，但仍有學校擁有的學習載具超過學生數1倍至2.68倍不等，截至2023年12月止更有12所重點學校及19所設備使用率較高學校，分別有726台及330台載具，已逾3個月未曾開機連線使用，經函請檢討改善。

教育局表示，由於私校受限於「獎勵及補助私校要點」及「財產歸屬和處分」等疑慮，因此私校載具並未「直接分配」，而是採取確認需求、簽訂契約及用印等作業後，配合盤點作業使得借用，辦理採購驗收時又遇有廠商文書資料不全驗收不通過，補正後辦理複驗，雖工作時間較長，導致載具持續存放於倉庫情形，但這是避免財務損失而採取必要作業。

教育局指出，另外針對「有學校載具數量超過學生數」問題，是因考量有些學校有「現有載具達年限報廢後，將導致載具大量缺乏」情形，因此提前核予載具，此外計算載具基準不能僅針對「學生數」作計算，而應該包含「教師數」，以符合師生均使用載具進行數位教學精神，目前每月載具使用率均達至少80％。