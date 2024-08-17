大陸證監會16日發布上半年證監會行政執法情況綜述，查辦了證券期貨違法案件489件，作出處罰決定230多件、年增約22％，懲處責任主體509人（家）次、年增約40％，同時祭出市場禁入46人、年增約12％，合計罰沒款金額更達到85億多元（人民幣，下同），已超過去年全年總和。

針對財務造假等資訊披露違法行為，大陸證監會表示，投資者買股票買的就是上市公司，上市公司公開披露的資產、經營、財務等資訊必須真實、準確、完整。

而上半年將從嚴打擊財務造假等列為執法重點，共查辦相關案件192件、年增25％，共處罰責任主體283人（家）次、增長約33％。其中罰沒金額47億多元、年增率約6倍，刑事移送230人（家）次更增長238％。

此外，針對交易類違法，大陸證監會上半年也部署三方面工作。一是嚴懲操縱市場，維護市場秩序。比如張某通過連續交易、對倒交易等手段影響交易格和交易量，致使「華英農業」股價大幅偏離板塊綜合指數和行業指數，被罰沒2.66億元。

二是嚴厲打擊內幕交易，形成有力震懾。比如吳某杭控制5個帳戶內幕交易「通潤裝備」，被罰沒1.06億元。三是從嚴處理利用未公開資訊交易、從業人員買賣股票等違法行為，嚴肅市場紀律。比如對某證券公司時任副總裁韓某違規買賣股票罰沒1.17億元，並採取10年證券市場禁入措施。

根據《上海證券報》引社大陸證監會說，下一步將深入三中全會精神，落實關於經濟金融工作的決策部署，扎實推動新「國九條」落地，始終堅持「長牙帶刺」、一以貫之嚴監嚴管，更加突出從嚴導向。