蒲淳指出，大陸市場監管部門高度重視互聯網平台領域，從建構國家競爭新優勢的戰略高度，堅持發展和規範並重，積極支持平台企業在促進創新、增加就業和國際競爭中發揮重要作用。
市場監管總局聯合7部門早前印發「以標準提升牽引設備更新和消費品以舊換新行動方案」，啟動新一輪的標準提升行動。蒲淳指出，計劃在今明兩年內完成294項重點國家標準的制修訂工作，其中今年和明年分別完成129項和165項。通過標準制定實施和配套政策支持，更好支撐設備更新和消費品以舊換新。
大陸市場監督管理總局副局長、國家認證認可監督管理委員會主任蒲淳表示，正在加快國家網路交易監管平台建設，提升平台經濟領域重大風險的預警和應急處置能力，確保平台經濟的健康發展。
蒲淳指出，大陸市場監管部門高度重視互聯網平台領域，從建構國家競爭新優勢的戰略高度，堅持發展和規範並重，積極支持平台企業在促進創新、增加就業和國際競爭中發揮重要作用。
市場監管總局聯合7部門早前印發「以標準提升牽引設備更新和消費品以舊換新行動方案」，啟動新一輪的標準提升行動。蒲淳指出，計劃在今明兩年內完成294項重點國家標準的制修訂工作，其中今年和明年分別完成129項和165項。通過標準制定實施和配套政策支持，更好支撐設備更新和消費品以舊換新。
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