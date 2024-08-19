新華社報導，會議審議通過「關於以高水平開放推動服務貿易高質量發展的意見」和「外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2024年版）」，研究促進專精特新中小企業高質量發展的政策措施，決定核准江蘇徐圩一期工程等5個核電項目。

會議指出，加快發展服務貿易是擴大高水平對外開放、培育外貿發展新動能的必然要求。要提升服務貿易自由化便利化水平，全面實施跨境服務貿易負面清單，推進服務業擴大開放綜合試點示範，促進人才、資金、技術成果、數據等資源要素跨境流動。要推進服務貿易重點領域創新發展，促進服務貿易與貨物貿易相互融合，支持金融、諮詢、設計、認證認可等專業服務國際化發展，打造新的服務貿易增長點。

會議指出，要大力培育發展專精特新中小企業，強化財稅、金融、科技、產業、人才等政策協同，全鏈條支持企業創新發展。要持續優化發展環境，完善梯度培育、要素保障、公共服務等機制，幫助企業解決實際困難。要以實施大規模設備更新為契機，推動專精特新中小企業數字化、智能化、綠色化轉型，不斷提升核心競爭力。

會議又審議通過「法規規章備案審查條例（草案）」，重點關注地方和部門立法與上位法不一致、影響全國統一大市場建設、損害營商環境等問題，優質高效做好備案審查工作。會議審議通過「城市公共交通條例（草案）」，要求結合條例出台實施，切實提高城市公共交通服務質量效率和安全管理水平。

會議強調，安全是核電發展的生命線，要不斷提升核電安全技術水平和風險防範能力，加強全鏈條全領域安全監管，確保核電安全萬無一失，促進行業長期健康發展。