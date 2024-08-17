綜合港媒報導，交易商稱，中國15日公布的7月經濟數據欠佳，再度引發市場憂慮當地原油需求疲弱，不利油價。美國國務院16日表示，加薩停火談判有實質進展，紓緩了地緣局勢的憂慮。

Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow表示，油價本周表現反覆，中國需求憂慮與中東局勢緊張的因素相互抵消。

德國商銀稱，伊朗遲遲未對以色列實施報復措施，導致風險溢價收縮，對油價不利。