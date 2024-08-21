Autodesk最新發布的「State of Design & Make 2024」報告指出，設計與製造行業的領導者和專家對全球趨勢以及企業的韌性、績效、投資和數位化轉型程度持更加樂觀的態度。報告強調，儘管企業面臨成本控制的挑戰，人工智慧已成為可實現的工具，並已成為幫助企業達成可持續發展目標的首選技術。

聯強積極回應市場對AI的需求，持續關注AI應用、綠色科技、行動辦公等科技帶來的新商機。今年聯強國際關鍵的產銷策略，包括擴展與終端通路商合作及雲服務業務的發展，建立相應的MSP營運服務平台，以及擴大AI智能工具在經營決策和風險控管中的應用，以提升營運效能。

面對2024年全球產業動態和世界局勢的不確定性，未來的挑戰將更加嚴峻。市場樣態和商業模式正快速演變，聯強將持續探索新科技帶來的機遇，與產業鏈上下游的合作夥伴共享市場資訊和發展趨勢，致力成為推動產業轉型和促進可持續發展的關鍵力量。