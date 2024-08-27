TaiAx希望促進生技、製藥、醫材和醫療保健技術等範疇獲取突破性進展，該基金有來自於台杉投資和Axil Capital的多元化資源，支持早期新創公司和新興公司。台杉投資生技基金合夥人沈志隆指出，相信將TaiAx的投資策略方針與雙方深厚的產業專業知識相結合，不僅能替投資人營造實質獲利，更可催生可為全球健康領域做出重大貢獻的創新技術與企業。

TaiAx將利用其廣泛的網絡和策略合作夥伴關係，不僅為被投公司提供資金，亦提供營運指導、與產業互動的機會以及推進公司成長、拓展版圖所需的關鍵資源。該基金的投資領域主要著眼於罕病、基因與細胞療法、人工智慧醫療產品、首創新藥及其他尚未滿足的醫療市場相關應用技術領域。TaiAx盼能加速創新周期，並將嶄新的醫療技術更快推向市場。