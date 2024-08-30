輝達周四大跌6.38%，收在117.59美元，但今年以來仍上漲近140%。

當被問及何時可能是賣出輝達股票的時機時，這位華爾街知名投資人表示：「大約一個月前、兩個月前、今天、明天」，「人們正在為『完美定價』買單，你買輝達股票指望的是有另一個比你更蠢的投資人接盤」。

所謂的「完美定價」（priced for/to perfection）指的是股價已經很高，一旦表現不如預期完美，股價就有大幅回檔的風險。

與2022年10月的低點相比，輝達股價已經上漲1000%，而自2019年以來，輝達股價更已飆漲3000%。

Bahnsen如此看空輝達是基於其本益比，稱在輝達發布財報後，其股票本益比已升破56倍。不過，輝達在7月的本益比逼近80倍。

他在接受媒體訪問時表示，一家公司和它的股票不是同一件事，「我不是在攻擊輝達，輝達是一個成功的故事。我說的是估值—當你開始為這些價格買單時，風險回報偏態（skew）變得非常沒有吸引力」。

儘管Bahnsen如此看空輝達股票，但給予輝達股票「買進」評級的分析師當中，仍有高達89%的人願意承擔這個風險。目前輝達股票沒有得到任何一個「賣出」評級。考量到該公司第二財季營收年增122%至300億美元，市場如此看好輝達股票的後市表現是可以理解的。

投資人面臨的下一道難關，是華爾街對輝達本季業績的反應，是否足以抑制他們對輝達第三季業績的期望？但對於Bahnsen來說，他認為現在才考慮此事可能為時已晚。