輝達3日股價暴殺9.53%，市值瞬間蒸發2790億美元。在輝達財報發布後的「消息真空期」，市場情緒相當脆弱。專家指出，8月初收盤低點100美元將是輝達股價值得關注的重要關卡。

輝達股價周二（3日）以108美元作收，下跌11.37美元、跌幅9.53%。4日早盤股價徘徊在109美元左右。

周二因美國ISM製造業指數連5個月萎縮重燃衰退恐慌，投資人拋售風險資產，導致美國晶片股暴跌，加上輝達反壟斷調查進展與AI熱潮可持續的擔憂，導致輝達慘跌。

交易員紛紛從技術分析角度尋找證據，試圖了解輝達崩跌的痛苦交易何時會停止。Freedom Capital Markets首席全球市場策略師Jay Woods認為，8月股災時，輝達最低收盤約在100美元價位，這將是一個值得關注的關鍵水平。

Jay Woods表示，「我不希望看到輝達摜破8月低點，再寫新低」。他強調，若輝達跌破8月低點，代表股市情勢恐將惡化。技術面上來說，若跌破100美元，將暗示股價已產生明確轉變。他預測，股價應能在100美元左右回升，並開始左右盤整。

Evercore Wealth Management投資組合經理Michael Kirkbride則認為，輝達股價的問題在於，近來時程沒有太多可以提供積極催化劑的東西，「我們現在處於空白期。我們已經看到了財報，本月將公布大量經濟數據。在此之前有太多需要保持謹慎的事情。當你處於交易真空狀態，就會出現見到黑影就開槍的狀況」。