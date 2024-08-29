高雄市旗津區一名84歲老婦人前天到郵局欲提領45萬元，郵局人員詢問領錢用途，老婦回答「有路用，其他不方便講」，郵局人員懷疑其中有詐，通知警方趕赴現場後，發現老婦人神情慌張，經耐心詢問，才得知老婦人遭人以投資互助會，每月可領回一萬元高額利息為誘餌，要她先匯45萬元到指定帳戶，經警方和郵局人員耐心勸說後，成功阻止宋婦將錢匯出。

據了解，宋婦在27日上午接到自稱互助會「會頭」男子的電話，對她聲稱，投資互助會一起做會頭，保證獲利、穩賺不賠，每月可領取1萬元高額利息。老婦信以為真，當天上午11時許即到當地郵局要提領45萬元，所幸郵局人員問老婦領錢有何用途，老婦回等「有路用，其他不方便說」郵局人員一聽察覺有異，立即通報警方。

警方到場後，立即向老婦人說明投資互助會風險很大，這個會頭是詐騙集團冒充的，並說明這一類常見的假投資詐騙手法，並強調「天上不會掉下來的餡餅」，老婦沒見過這個「會頭」，怎敢匯錢給對方，對方更不可能每月匯1萬元利息給她，既然老婦不認識這個「會頭」，這個陌生人一定是詐騙集團。

經警方與郵局人員耐心勸說，向老婦強調「一定拿不到每月一萬元的利息」，且再打電話已沒有回應，老婦才恍然大悟，意識到自己險遭詐騙，對員警的熱心協助深表感謝。

警方呼籲，投資理財須謹慎，切勿貪圖高額利息，以免落入詐騙集團的圈套。若接獲可疑電話或訊息，應立即撥打165反詐騙專線或110報案。