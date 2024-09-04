高雄左營一名男子遇到詐團以「購買人蔘做投資」手法詐騙，他懷疑下報警。經員警埋伏查獲車手1名，警方在今年6月埋伏時逮捕車手，查扣現金258萬餘元；8月於新北拘提37歲莊姓收水手等詐團成員3人，再查扣現金近197萬元，總計共455萬元。

左營警方說，高雄1名65歲男子在網路平台認識女網友，一段時間後女網友慫恿他投資大陸人蔘，該男警覺有異而報警。警方於今年6月上旬，該男配合檢警，假意約出詐團成員面交，員警埋伏當場查獲35歲巫姓車手，查扣現金258萬4000元。

警方向上溯源，復於今年7月至台中市拘提另名32歲蔡姓車手；8月於新北市拘提37歲莊姓收水手等詐團成員3人，再查扣現金196萬8900元。全案共查扣手機6支、現金455萬2900元、點鈔機、印章、收據及其他相關文書等證物，檢察官偵訊後，認為3嫌涉嫌重大，經橋檢聲押獲准。

警方表示，此案民眾警覺心強，保住血汗錢之外，也協助警方偵破此詐騙集團。警方也呼籲，民眾投資前應審慎評估，多一分謹慎、少一分損失。