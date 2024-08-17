根據商品期貨交易委員會（CFTC）截至8月13日為止的最新一周統計，投機交易商對日圓看多部位呈現淨值。相較之下，這些交易商在7月初對日圓仍呈現相當負面的情緒。

CFTC指出，槓桿基金在該周持有86口押注日圓看漲部位的合約、價值約700萬美元。

該數據與一周前投機交易商持有約20,000口看空日圓合約相比，凸顯他們對日圓看貶的情緒正在減弱。

隨著預期日本銀（央）行將持續升息，並進一步推升日圓升直，導致交易商對日圓布局也出現了轉變。雖然日本官員企圖淡化升息預期，但受到匯市波動增加，導致投資者爭相退出日圓套利交易。在該交易中，投資者在日本借出便宜日圓，在轉往海外投資高收益資產以賺取暴利。

波士頓宏利投資管理公司資深經理人圖夫特（Nathan Thooft）指出，日圓套利交易平倉趨勢整體上似乎仍在繼續。他說既然波動水平已經出現顯著的放緩，他質疑放空日圓部位在未來是否將會回升。

日圓兌美元16日上漲逾1％，盤中曾觸及147.63價位。儘管如此，一周來日圓兌美元仍呈現疲軟，但由於日本利率仍大幅低於美國利率，促使一些基金經理人又開始參與以日圓為中心的套利交易。

Aozora銀行首席市場策略師Akira Moroga在CFTC尚未公布上周統計前表示，很難想像日圓空頭部位還會像過去一樣大幅增加。他補充空頭部位的平倉，預料將會對日圓帶來支撐。

交易員目前正在密切關注美國經濟數據，以用來衡量聯準會（Fed）降息的時機和速度。此外他們還在靜待未來一周主席鮑爾將在全球央行年會就經濟前景發表演說。

另外日銀總裁植田和男也將在23日前往國會接受質詢，外界將企圖從他的說話中，進一步尋找未來日本利率路徑的線索。