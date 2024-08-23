今（23）日午後對流旺盛，北部地區下起大雷雨，不少網友被密集的雷聲給嚇壞，驚呼「神明是不是生氣了」，而這場大雨也導致北捷文湖線異常，網友紛紛在臉書回報災情，有列車因為異常退回前一站，甚至一度暫停卡住。

今日午後大雷雨狂轟雙北、桃園、新竹及宜蘭等地，突如其來的大雨、雷聲，讓PTT網友狂喊「雨勢超像颱風天」、「是不是有人在亂發誓啊」、「天氣說變就變，有夠誇張」、「有記憶以來最密集的閃電和雷聲，超恐怖」。

北捷今日下午也受到大雷雨影響，網友紛紛在臉書回報災情，有人指出列車快到南京復興時出現故障，滿車的人困在車廂內，約8分鐘後車子雖然重新啟動，但卻無法車門又無法順利開啟，最後直接開到忠孝復興，也有人透露列車退回前一站。

北捷表示，文湖線號誌疑似因落雷出現異常情況，下午2時34分接獲通知後，2時41分緊急處理後恢復正常營運，目前安排全線人員隨車，班距調整中。

北捷說明，設備出現警訊原因，初步研判與落雷有關，至於詳細異常原因，將於收班後詳查。