除了多地實施氫能汽車高速免通行費政策外，不少地方也推出氫能產業發展政策。例如8月13日，江西發布《關於推動氫能產業高品質發展的若干措施》，其中指出，確定九江市為「全省氫經濟開放先行區」，重點發展以氫動力船舶為特色的沿江沿湖氫能產業，探索氫能在石化、冶金、鋼鐵等方面應用。

從行業整體趨勢來看，國金證券認為，2024年氫能及燃料電池行業將進入放量提速期，燃料電池汽車及綠氫專案落地均將大幅加速。

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