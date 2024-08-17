除了多地實施氫能汽車高速免通行費政策外，不少地方也推出氫能產業發展政策。例如8月13日，江西發布《關於推動氫能產業高品質發展的若干措施》，其中指出，確定九江市為「全省氫經濟開放先行區」，重點發展以氫動力船舶為特色的沿江沿湖氫能產業，探索氫能在石化、冶金、鋼鐵等方面應用。
從行業整體趨勢來看，國金證券認為，2024年氫能及燃料電池行業將進入放量提速期，燃料電池汽車及綠氫專案落地均將大幅加速。
陸媒界面新聞報導，截至目前，先後有陝西、吉林、山東、四川等4個省份和內蒙古鄂爾多斯市明確推出氫能車免收高速公路通行費政策。
除了多地實施氫能汽車高速免通行費政策外，不少地方也推出氫能產業發展政策。例如8月13日，江西發布《關於推動氫能產業高品質發展的若干措施》，其中指出，確定九江市為「全省氫經濟開放先行區」，重點發展以氫動力船舶為特色的沿江沿湖氫能產業，探索氫能在石化、冶金、鋼鐵等方面應用。
從行業整體趨勢來看，國金證券認為，2024年氫能及燃料電池行業將進入放量提速期，燃料電池汽車及綠氫專案落地均將大幅加速。
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