自大陸多地將新冠病毒疫苗由免費接種調整為自費接種後，近日，黑龍江、山東、安徽陸續公布新冠疫苗價格，0.2毫升／支規格的最低126元（人民幣，下同，約 567元新台幣）／支。

大陸《人民日報》報導，8月15日，山東省藥械集中採購平台對8款新冠病毒疫苗進行公示。其中，價格最低的鼻噴流感病毒載體新冠肺炎疫苗，由萬泰生物生產，0.2毫升／支的價格為136元。

值得一提的是，價格最高的是吸入用重組新型冠狀病毒XBB.1.5變異株疫苗（5型腺病毒載體），由康希諾生產，0.5毫升／支（3次人用劑量）的價格為1114元，單次價格為371.3元。

另一款單支價格較高的是重組新型冠狀病毒融合蛋白二價（原型株／Omicron XBB變異株）疫苗（CHO細胞），由麗珠單抗生產，0.5毫升／支的價格為408元。其他幾款疫苗單次價格均在300元左右。

此外，同樣公布新冠病毒疫苗採購情況的還有黑龍江省和安徽省。8月18日，人民日報健康用戶端從黑龍江省疾控中心工作人員處了解到，評審結果已公示完畢，各市、區、縣疾控中心可以進行採購，配送、分發到位後，民眾便可預約接種。

據黑龍江省7月24日發布的新冠病毒疫苗准入評審結果以及疫苗對應的價格，公示產品價格與山東省公示價格接近，相差在10元以內，如由萬泰生物生產的鼻噴流感病毒載體新冠肺炎疫苗，0.2毫升／支的價格為126元。

而8月13日，安徽省醫藥集中採購平台同樣公布2024年新冠病毒疫苗採購目，相同產品價格與黑龍江省、山東省類似，同時安徽省還將石藥集團的新型冠狀病毒變異株mRNA疫苗（Omicron XBB.1.5）（0.3ml／瓶）納入，價格為598元／瓶。