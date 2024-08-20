美式賣場好市多提供各種生鮮食材，滿足許多民眾的飲食需求。一位女子近日在好市多賣場買了一款B牌包菜生菜組，內含紅珊瑚皺葉、紫蘇葉，味道清香，不管做沙拉、搭配烤肉片食用都很好吃，讓她忍不住讚賞「大推，值得試試！」，貼文曝光後引發熱議，許多網友認為這款包菜生菜組相當新鮮好吃，但也有人認為價格過高。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她在賣場試吃後，覺得紅珊瑚皺葉、紫蘇葉搭配油醋醬，味道清香相當好吃，於是馬上買了2包回家，也按照說明搭配了泡菜、烤肉片一起食用，「真的是超搭的！大推，值得試試！」

根據好市多標示，B牌包菜生菜組內含170公克紅珊瑚皺葉、30公克紫蘇葉，價格為235元，可以製作生菜沙拉、涼拌冷麵、韓式料理，搭配肉類（海鮮）、菇類、泡菜風味更佳。

對此，許多網友紛紛回應，「竟然有賣這種！紫蘇葉真的超級好吃阿」、「如果也有芝麻葉就更好了」、「今天也有買，剛好順便帶一大盒洋蔥牛肉烤來吃，超讚」、「有紫蘇？我要買！」、「看起來好讚⋯」、「這一包我在台中有買，生菜跟紫蘇葉都很新鮮沒有爛葉」；不過也有人抱怨價格過高，「不知道為什麼，在台灣生菜葉可以比肉貴…」、「這價格，再等等吧，一斤公克705元」、「一斤7百真的太扯」。