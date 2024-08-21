衡量整體大宗商品市場表現的S&P GSCI指數在4月時較年初大漲 12%，但之後漲幅逐漸回吐，使今年初以來只剩漲2.18%。

據CNBC報導，今年大宗商品的最大贏家是可可、雞蛋、柳橙汁、橡膠、咖啡、黃金、白銀、奶油等。最大輸家是鐵礦砂、大豆、棉花、玉米、小麥等。

報導指出，今年以來，可可價格已經上漲66%，在所有大宗商品中排名第一。因主要產區象牙海岸和迦納遭逢暴雨和植株染病導致可可豆供應短缺，可可期貨價格在4月飆升至每公噸11,722美元，創下歷史新高。

根據FactSet的數據，由於美國、日本等國家的養殖場爆發禽流感，今年初以來每打雞蛋價格大漲逾62%。由於巴西等主要產區氣候惡劣影響收成，ICE柳橙汁期貨價格在5月創下歷史新高，目前仍徘徊在每磅4.49美元的歷史高點附近。同樣因主要產區泰國和印尼的氣候問題影響產量，今年以來橡膠價格飆漲近30%。中國電動車產業對橡膠的需求大增，亦帶動價格走高。由於巴西東南部產區氣候惡劣，ICE咖啡期貨價格今年以來上漲25%，至每磅2.45美元。

今年最受市場關注的大宗商品非黃金莫屬，受惠於聯準會即將降息的預期，以及本身作為避險資產的吸引力，今年來金價屢屢創下新高。周二現貨金大漲1.1%，報每盎司2531.75美元，連續第3日改寫歷史新高。紐約期金收漲0.4%，報每盎司2550.6美元。

今年以來，鐵礦砂價格下挫27.25%，在大宗商品中表現最疲弱，主要因中國房地產業低迷不振導致需求疲軟。因主要產區豐收，今年以來小麥（跌14.8%）、玉米（跌14.86%）和大豆（跌25.34%）等穀物價格大幅下滑。