「10年撥補，編列要足，拖長撥補，公教不服。」114年度中央政府總預算案已籌編完成，僅編列194億元撥補公教退撫基金，全國教師工會總聯合會認為這無法讓基金永續，理事長侯俊良從今起開始絕食抗議，要求撥捕年限應縮短為10年、每年撥補317億元，如果沒有，他的絕食抗議不會停止。

114年度中央政府總預算高達3兆元，歲入歲出均創新高，周四行政院院會通過後即會送立法院審議。然而，相較於勞保撥補以一般公務預算撥補1200億元，另100億元為特別預算，共1300億元到位。同樣攸關全國公教人員權益的公教退撫基金撥補，114年度僅編列194億元。

侯俊良指出，基金永續撥補已法制化，但政府無視立法院決議，今年第一年直接跳票，僅撥補100億元，明年也僅願意採取「分20年撥補方案」，他們無法接受。政府年改從公教退撫制度開始，撥補卻厚此薄彼，全體公教人員完全無法接受此種「選擇性改革」又「選擇性撥補」的差別待遇。

根據銓敘部日前送交立法院的報告，若以公、教分別將於2051年、2048年用罄為基準，採分10年補足退撫基金，公務人員每年要194億元、教育人員123億元，每年共要撥補317億元；若採分20年撥補，公務人員每年120億元、教育人員74億元，每年要撥補194億元。

侯俊良強調，依照銓敘部的機算數據，顯見越快完成對公教退撫基金的撥補，政府總撥補數越少。分20年撥補的數字，要比分10年撥補多出710億元，選擇在10年內完成撥補，對政府支出最有利。

「公教退撫基金若撥補不足，就不能永續，我們不想見到再一次年改。」侯俊良說，政府不願意積極撥補退撫基金，為表達最沉重抗議，他今天現在行政院前開記者會，隨後會移到立法院群賢樓前進行絕食，希望喚醒政府主事者，務必採最有利方案，依10年精算覈實撥補退撫基金。