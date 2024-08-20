移送畫面曝！台1高架「聯結車超載」砸破護欄 司機遭上銬帶回

新北市三重區台一線高架橋，今（20）清晨5時50分發生聯結車運送36噸重的大型鋼樑，但鋼樑疑似未繫妥並在行駛時脫落，造成台一高架隔音護欄及地面破損約15公尺，護欄掉落至平面車道，波及2輛轎車，所幸無人受傷，這起事故也接影響了雙北交通，橋樑一度全線封閉。

警方指出，肇事聯結車貨運單記載該車載重53270公斤，而該車法定載重43000公斤，超載10270公斤，超越車輛可負載重量，已違反《道路交通管理處罰條例》29之2條規定，將處以新臺幣1萬元以上罰鍰。

針對裝載貨物不穩妥部分，警方表示聯結車已違反《道路交通管理處罰條例》第30條1項2款規定，將處以新臺幣3000元以上18000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

警方上午10時45分依據《道路交通管理處罰條例》29之2條及30條規定舉發，並將洪姓駕駛依公共危險罪移送新北地檢署偵辦。