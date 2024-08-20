一輛聯結車今（20）日清晨6時許行徑台一高架接忠孝橋新北往台北方向時乘載物墜落撞破台一高架護欄，橋樑一度全面封閉，稍早恢復單向通行。新北市工務局養工處長鄭立輝表示，初評結果主體結構未受損害，修復期約2月。

鄭立輝說，台一線高架橋由交通部公路總局興建，橋齡約莫40年，在台北縣升格、約2011年把台一高架委託由當時尚未升格的台北縣政府維護管理，目前維管機制每兩年進行一次橋樑檢測，最近一次檢測是去年9月，檢測結果整體安全無虞。

至於新北市議員邱婷蔚稱台一高架「是海砂橋、是危橋」部分，鄭立輝否認，他表示，此次事故是上午6時許，約莫在中正北路跟重安街交叉路口有一輛拖板車運送鋼樑時發生事故，鋼樑掉落台一高架橋面板上，導致橋面板受損。

鄭立輝說，經過專業技師肉眼檢視，評估主體結構未受損害，只有牆面板跟附屬設施受到損害，目前正緊急整理環境、清理混泥土，後續會再進行縝密評估、辦理修復工程，初估約2月修復，會盡快搶通，減少交通衝擊。